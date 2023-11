Backflipper is een ragdoll-achtig natuurkundespel waarin je je een weg baant door wolkenkrabbers, huizen, bomen en meer. Van de makers die je Flip Master en Flip Diving hebben gebracht, speel MotionVolt's nieuwe game Backflipper op Poki om te bewijzen dat je de beste backflipper van de stad bent. Met verschillende obstakels moet je ervoor zorgen dat je timing goed is om al je salto's te landen. Speel het Backflipper-spel en verdien onderweg munten om personages als een pinguïn, president, astronaut en meer te ontgrendelen, allemaal met hun eigen unieke kenmerken. In dit sportspel kun je de coolste backflips maken. Veel plezier met flippen! Muis - Klik, houd vast en beweeg om te flippen en te landen. Beweeg je muis naar links of rechts om je backflipper te bewegen terwijl je flipt, zodat ze op de mat landen! - Verdien munten en ontgrendel andere flippers met speciale vaardigheden om je te helpen nog meer flippers te landen! Backflipper is gemaakt door MotionVolt Games gevestigd in Helsinki, Finland. Ze zijn ook de makers van de hits Flip Diving en Flip Master.

