Crossy Road is een arcadespel gemaakt door Hipster Whale en de gameplay lijkt op het klassieke Frogger-spel. In Crossy Road moet je het verkeer ontwijken, over boomstammen springen, treinen omzeilen en munten verzamelen. Zorg ervoor dat je niet te lang stil blijft zitten, anders ben je geroosterd! Bij elk Crossy Road-spel krijg je munten die je kunt gebruiken om spannende nieuwe personages te ontgrendelen. Alleen op Poki kun je Crossy Road exclusief online gratis in de browser spelen. Op zoek naar meer games om te spelen? Bekijk onze pagina Populaire spellen. Gebruik de pijltjestoetsen om zijwaarts of vooruit te bewegen. Sta geen naderende auto's of andere binnenkomende objecten in de weg.

Website: poki.com

