Superbike Hero is een sportgame waarin je met je fiets door tegenstanders racet om op de eerste plaats te eindigen. Je mag rijden in landen in heel Europa en het Midden-Oosten, zoals Engeland, Spanje, Italië en Qatar. Rijd op volle snelheid door je tegenstanders heen en vergeet niet om in de bochten te vertragen. Zorg ervoor dat je ook munten en boosts verzamelt, zodat je ze kunt besteden aan meer upgrades zoals snelheid, momentum, stabiliteit en uithoudingsvermogen. Maak je klaar om te genieten van dit spannende motorspel! Leun naar links - A of pijl-links Leun naar rechts - D of pijl-rechts Superbike Hero is gemaakt door b10b, een Canadees game-ontwikkelingsbedrijf dat gratis te spelen browsergames met arcade-achtige gameplay aanbiedt in hun kern. Speel hun andere spel Stock Car Hero op Poki!

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Superbike Hero. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.