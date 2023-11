Short Ride is een online game gemaakt door gamestudio Gametornado. In dit spel moet je gevaren ontwijken, sterren verzamelen en proberen een handschoen van vernietiging te overleven. Short Ride is het vervolg op het populaire spel Short Life. Stap op je fiets en help je ongelukkige rijder een nieuwe dag te zien! Pijltjestoetsen links en rechts / A, D - Beweeg naar links en rechts Pijl omhoog / W - Versnellen Spatiebalk - Stap op/van de fiets - Zorg ervoor dat je de oriëntatie van de fiets controleert evenals de snelheid. - Net als Short Life heeft elk niveau 3 sterren om te verzamelen. Grijp ze voor bonussen! - Zolang je fiets nog wielen heeft, kun je erop rijden, zelfs als je eraf valt. Short Ride is gemaakt door Gametornado, gevestigd in Tsjechië. Het is de tweede aflevering Short Life, Parkour Jump, Bow Mania en Lucky Life. Andere spellen van deze maker zijn Rio Rex, l-a-rex, ny-rex, london-rex en Death Chase.

