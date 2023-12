Mini Train is een puzzelspel waarbij je blokken en vormen sleept die over het perron verspreid liggen om plaats te maken voor de naderende trein. Deze stukken zijn de noodzakelijke stukken die het treinspoor vormen, en alleen jij kunt de trein helpen zijn bestemming te bereiken. Gebruik de muis of houd uw vinger lang ingedrukt om een ​​blok te pakken en verplaats het waar u maar wilt door het over het scherm te slepen. De pijltjestoetsen kunnen je helpen om wat evenwicht in je bouwstenen te behouden, en het maakt uit waar je de vorm precies vasthoudt om hem precies de juiste hoeveelheid te kunnen draaien. Wanneer je de stukken op hun plaats hebt gesleept zodat de trein van links naar rechts kan rijden zonder beschadigd te raken, kun je op de afspeelknop drukken om de trein te starten. Kun jij onze heldentrein helpen zijn reis te voltooien in alle zorgvuldig ontworpen niveaus in Mini Train? Vergeet niet om deze platformervaring met je vrienden te delen en deze puzzels samen als team op te lossen! Sleep de vormen verspreid over het platform om een ​​vlotte weg te banen voor de aankomende trein. Mini Train is gemaakt door Gametornado, gebaseerd op in Tsjechië. Speel hun andere spellen op Poki: Short Life 2, Bow Mania, Death Chase, Eugene's Life, Jelly Cat, Lucky Life, Parkour Jump, Rio Rex, Short Life en Short Ride. Andere werken van de studio zijn Rio Rex, LA Rex, NY Rex en London Rex. Je kunt Mini Train gratis spelen op Poki. Mini Train kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

