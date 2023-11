Slalom Hero is een arcadespel ontwikkeld door b10b. In dit spel kun je je held kiezen en op drie parcours strijden in het Wintersportslalomevenement. Stuur tussen de slalompoorten, verzamel boosts om je tijden te verbeteren en, belangrijker nog, veel plezier! Kun jij een gouden medaille winnen in Slalom Hero? Sturen - pijltjestoetsen links/rechtsSlalom Hero is gemaakt door b10b, een Canadees game-ontwikkelingsbedrijf dat gratis te spelen browsergames aanbiedt met gameplay in arcade-stijl als kern. Speel hun andere spellen op Poki: Rainbow Star Pinball, Superbike Hero, Stock Car Hero, Athletics Hero en Firefighter Pinball.

