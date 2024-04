Anycolor is een kleurspel waarbij je unieke kleurenpaletten gebruikt om de secties in een verscheidenheid aan vooraf ontworpen tekeningen op te vullen. De game geeft je volledige controle over hoe en waar je elke kleur wilt gebruiken, dus de mogelijkheden zijn eindeloos. Maak gebruik van het vulgereedschap en het penseel om elk schilderij als geen ander aan te passen. Er zijn tekeningen van dieren, mensen, voedsel, voertuigen en zelfs abstracte ideeën! De lijst met tekeningen wordt voortdurend bijgewerkt, dus je zult af en toe nieuwe tekeningen vinden om aan te werken. Er zijn ook extra paletten die je kunt ontgrendelen, dus zorg ervoor dat je het kleurenmenu verkent om het te verkennen. Vergeet niet je kunst te downloaden nadat je klaar bent met kleuren. En zorg ervoor dat je Anycolor met je vrienden deelt en laat je creaties zien! Anycolor is gemaakt door Aniway, een game-ontwikkelingsteam gevestigd in Finland. Speel hun andere puzzelspel op Poki: Koala Bros Bash. Je kunt Anycolor gratis spelen op Poki. Anycolor kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

