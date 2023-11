Nonogram is een puzzelspel waarbij je het raster van vierkanten met kleur vult om een ​​verborgen afbeelding te onthullen. Elke puzzel bevat een afbeelding met verschillende verborgen vierkanten. Controleer de cijfers boven en links van het raster, aangezien deze u een hint geven over hoeveel vakjes u moet vullen en hoeveel u leeg moet laten door een "X" te plaatsen. Als in een kolom bijvoorbeeld het getal 5 staat, betekent dit dat u vijf vakjes in die specifieke kolom moet invullen. Zorg er wel voor dat je het niet raadt. Het is altijd beter om het te bepalen door logica en aangrenzende vierkanten in te vullen. Je kunt een hint gebruiken als je vastloopt, en zelfs een leven herstellen als je te veel fouten hebt gemaakt. Ga je gang en spring in het visueel meest bevredigende kruiswoordraadsel dat je dit jaar zult spelen! Vul de vierkanten met kleur en let daarbij op de volgorde van de weergegeven getallen. Als er opvulvierkantjes worden weergegeven: tik of linkermuisknop. Nonogram is gemaakt door WeDoYouPlay. Ze hebben andere puzzelspellen op Poki: Sugar Eyes en Words EmojiNonogram kan zowel op je desktop als op je mobiele telefoon gratis worden gespeeld op Poki.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Nonogram. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.