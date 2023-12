SPEEL OVERAL Het is gemakkelijk om overal en altijd te spelen. Zolang u bent ingelogd, kunt u op elk apparaat verdergaan waar u was gebleven. Je puzzels zijn beschikbaar in de app en op internet. DAGELIJKSE PUZZELS Het kruiswoordraadsel: Het kruiswoordraadsel in de app is dezelfde puzzel die elke dag in de krant New York Times wordt afgedrukt. De moeilijkheidsgraad neemt toe van maandag tot en met zaterdag. De zondagpuzzel bevindt zich op het middenniveau (maar is wel de grootste). Het Mini-kruiswoordraadsel: De Mini is een kort kruiswoordraadsel dat u in een paar minuten kunt voltooien. Het is perfect om tijdens de pauzes van de dag te spelen. De Mini wordt gedurende de week niet moeilijker en bevat eenvoudigere aanwijzingen. Spelling Bee: Is scramblen jouw sterkste kant? Speel Spelling Bee en kijk hoeveel woorden je kunt maken met 7 letters. Er zijn elke dag om 3 uur 's ochtends E.T. nieuwe Spelling Bee-puzzels beschikbaar. MINI- EN MIDI-PUZZELPAKKETTEN Download deze themapuzzels en voeg ze toe aan je verzameling. De eerste puzzel in elk pakket is gratis. Zorg ervoor dat u regelmatig terugkomt voor nieuwe pakketten. VERLEDEN PUZZELS Abonnees van Kruiswoordraadsels kunnen het Kruiswoordraadsel en de Mini spelen uit onze archieven, die dateren uit 1993. FUNCTIES DIE U HELPEN OPLOSSEN Controleer of onthul individuele kruiswoordraadselvierkanten, woorden of de hele puzzel, of schakel Autocheck in om u te helpen de puzzel te voltooien. Schakel ons donkere kleurenschema in om op elk moment van de dag te spelen. Time jezelf of schakel de timer uit om op je eigen snelheid te spelen. LEIDERBORDEN Voltooi het dagelijkse mini-kruiswoordraadsel en vergelijk de oplostijden met je vrienden. U hebt geen abonnement nodig om toegang te krijgen tot deze functie, maar u moet wel een gratis New York Times-account aanmaken als u er geen heeft.

