Pink is een puzzelspel gemaakt door Bart Bonte. In dit spel is elk niveau uniek. Er zijn 25 prachtig vormgegeven puzzels, en je zult je manier van denken moeten veranderen om ze allemaal op te lossen. De gloeilampknop in de rechterbovenhoek kan je een hint geven als je vastzit op een niveau. Je kunt de hintknop indien nodig meerdere keren gebruiken! Kun jij elk level in Pink voltooien? Gebruik je linkermuisknop om met de puzzel te communiceren. Klik op het lampje voor hints.Pink is gemaakt door Bart Bonte. Speel hun andere spellen op Poki: Sugar, Sugar, Sugar, Sugar 2, Sugar, Sugar 3, zwart, blauw, groen en Factory Balls Forever

Website: poki.com

