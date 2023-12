Yarn Untangle is een puzzelspel waarin je bollen garen ontwart met de hulp van je vertrouwde kittens. Selecteer gewoon een garen en sleep het rond om het uit de warrige puinhoop te bevrijden. Let op de kleur van de verbindingsdraden. Rood betekent dat het in de war is, roze betekent dat het in de war is, en geel betekent dat je het met succes hebt ontward. Er is een eindeloze modus en ook meer dan honderd zorgvuldig ontworpen puzzels die je kunt oplossen, zodat het spel zelfs na urenlang spelen fris blijft! Zorg ervoor dat je een hint krijgt als je vastzit en niet zeker weet hoe je een level moet halen. Kun jij elk level in Yarn Untangle voltooien? Houd je cursor of vinger ingedrukt om een ​​bolletje garen te selecteren en ontwar het door het te bewegen. Yarn Untangle is gemaakt door Salt Pastel Studio. Dit is hun eerste spel op Poki! Je kunt Yarn Untangle gratis spelen op Poki. Yarn Untangle kan gespeeld worden op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

