Rhomb is een puzzelspel gemaakt door Kek Games. In deze ontspannende, minimalistische puzzelervaring moet je een knoop van ruiten in de juiste volgorde losmaken. Onderzoek elke lijn en de verbinding ervan om te bepalen welke ruit je als eerste moet loslaten en vermijd botsingen met andere ruiten. Een level is voltooid als je alle ruiten met succes hebt losgelaten. Als je vastzit, gebruik dan de hintfunctie door op de knop met de drie stippen boven de puzzel te tikken. Kun jij alle niveaus in Rhomb voltooien? Ga je gang en probeer het eens! Klik of tik op een ruit om hem los te maken zonder andere ruiten aan te raken. Rhomb is gemaakt door Kek Games. Dit is hun eerste spel op Poki!

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Rhomb. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.