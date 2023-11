UnpuzzleR is een puzzelspel gemaakt door Kek Games. Je doel is om alle puzzelstukjes in de puzzel te verwijderen totdat het canvas helemaal leeg is. Klik en sleep een stukje om het weg te trekken en uit de puzzel te verwijderen. Omdat je niet vastloopt, is dit een van de beste ontspannende spellen waarin je wat tijd kunt doorbrengen. Je voortgang wordt na elke succesvolle zet opgeslagen, zodat je gewoon kunt ontspannen en genieten van deze rustgevende ervaring zonder je zorgen te hoeven maken over de oplossing. Neem een ​​pauze wanneer je maar wilt en kom later terug om vanaf dezelfde plek verder te gaan. Er is altijd een volgende stap, en als je die niet kunt vinden, gebruik dan een hint of sla zelfs het level over. Kun jij alle ontspannende puzzels in UnpuzzleR oplossen? Houd een stukje vast en sleep het om het weg te trekken en uit de puzzel te verwijderen. Je kunt alleen aan een stuk trekken als er geen ander stuk in de weg staat. Verwijder elk stukje om de puzzel op te lossen! UnpuzzleR is gemaakt door Kek Games. Speel hun andere ontstressende puzzelspellen op Poki: UnpuzzleX, Unpuzzle en Rhomb

Website: poki.com

