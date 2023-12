Shape Fold Animals is een puzzelspel waarbij alle stukjes met elkaar verbonden zijn en fysiek met elkaar in wisselwerking staan. De bedieningselementen gaan eenvoudigweg over het slepen van vormen daar waar ze moeten zijn om het volledige object te onthullen. Verplaats individuele puzzelstukjes om hun perfecte plek te vinden met behulp van je muiscursor of vinger. Voltooi de puzzel om de schattige en majestueuze dierenafbeeldingen te onthullen en te bewonderen. Shape Fold Animals is een unieke variant op een klassiek legpuzzelgenre dat voor veel vreemde en interessante puzzels zorgt. Er zijn misschien zelfs beroemde dieren die je herkent van internetmemes. Ga je gang en geniet van de rustgevende natuurbeelden terwijl je je hersenen een ontspannende oefening geeft! Sleep je muiscursor of vinger rond om de puzzelstukjes in elkaar te zetten. Shape Fold Animals is gemaakt door Bikas, een game-ontwikkelaarsteam gevestigd in Litouwen. Speel hun andere denkspellen op Poki: Shape Fold, Shape Fold Nature en Adventure DriversShape Fold Animals kun je gratis spelen op Poki. Shape Fold Animals is speelbaar op zowel je computer als mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

