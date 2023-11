Find the Candy is een puzzelspel met verborgen voorwerpen-thema, gemaakt door Adgard. Je doel is om de niveaus te onderzoeken, zoveel mogelijk sterren en cadeaus te verzamelen terwijl je probeert het verborgen snoepje te vinden. Dit spel met verborgen voorwerpen daagt je uit om talloze speciale voorwerpen te vinden en deze in je vitrine op te slaan. Je kunt met objecten communiceren door ze op te tillen en te slepen om andere verborgen stukken te onthullen. Probeer in elk level alle drie de sterren te vinden! Communiceer met de objecten die je in het spel ziet door erop te klikken of ze te slepen. Op die manier onthul je veel verrassingen en verzamel je alle sterren. Find the Candy is gemaakt door Adgard. Speel hun andere casual game op Poki: MadZOOng

