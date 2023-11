The Pillar is een first-person puzzelspel dat zich afspeelt op een mysterieus eiland. Beweeg door de prachtige mysterieuze wereld en los alle puzzels op om deze demo te voltooien! De graphics en soundtrack zijn prachtig, en de puzzels worden langzaamaan steeds moeilijker. Dit is de nieuwste spannende inzending in het mysteriepuzzelgenre. Kun jij deze demo van The Pillar voltooien? Vind de puzzels om ze op te lossen door op de tegels te klikken en deze te slepen. Verplaatsen - WASDThe Pillar is gemaakt door PaperBunker s.r.o. Dit is hun eerste spel op Poki.

