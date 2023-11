Unpuzzle is een puzzelspel gemaakt door Kek Games. Je doel is om alle puzzelstukjes in de puzzel te verwijderen totdat het canvas helemaal leeg is. Klik en sleep een stukje om het weg te trekken en uit de puzzel te verwijderen. Je kunt alleen aan een stuk trekken als er geen ander stuk in de weg staat. Er zijn meerdere unieke manieren om al deze ontspannende puzzels op te lossen. Kun jij deze stukjes helpen uit de puzzel te halen? Houd een stukje vast en sleep het om het weg te trekken en uit de puzzel te verwijderen. Je kunt alleen aan een stuk trekken als er geen ander stuk in de weg staat. Verwijder elk stukje om de puzzel op te lossen! Unpuzzle is gemaakt door Kek Games. Speel hun andere ontstressende puzzelspellen op Poki: UnpuzzleX en Rhomb

Website: poki.com

