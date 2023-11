Black is een minimalistische puzzelervaring waarbij elk niveau fundamenteel anders is. Er zijn meer dan 25 unieke en prachtig vormgegeven puzzels, en je moet buiten de gebaande paden denken om ze allemaal op te lossen. Voel je vrij om de gloeilampknop te gebruiken die in de rechterbovenhoek verschijnt als je vastzit op een niveau. Houd er rekening mee dat er voor elk niveau meerdere hints zijn. Zorg ervoor dat u ze allemaal leest. Hoe snel kun jij alle 25 niveaus voltooien en Black voltooien? Gebruik je linkermuisknop om met de puzzel te communiceren. Klik op het lampje voor hints. Zwart is gemaakt door Bart Bonte. Bekijk hun andere spellen op Poki: Blue, Green en Factory Balls Forever.

Website: poki.com

