Arrow Pathway is een platformpuzzelspel waarin je wordt uitgedaagd het personage naar de uitgang te leiden! In dit unieke avontuur is het je doel om, in plaats van de bewegingen van het personage rechtstreeks te controleren, paden te creëren die ze kunnen volgen door richtingspijlen op het platform te plaatsen. Vastgelopen op een niveau? Geen probleem! Er zijn tips beschikbaar om te demonstreren hoe u elk niveau kunt voltooien. Kun jij het personage naar succes leiden?

Website: poki.com

