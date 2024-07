Noob Archer is een puzzelspel met schietelementen. De wereld is overspoeld door zombies, en je moet de wereld zombie voor zombie van het kwaad verlossen! Gebruik je pijl en boog om elk zorgvuldig ontworpen level met zombies te voltooien. Zombies in dit spel zullen sterven zodra een van je pijlen (of een gevaar voor het milieu zoals een dynamiet) ze raakt. Richt dus zorgvuldig en geniet van het ontdekken van meerdere creatieve manieren om zombies neer te schieten. Sommige niveaus geven je minder pijlen dan er zombies zijn, dus je moet ook een strategie bedenken en proberen meerdere vijanden met één enkele pijl te vernietigen. Sla gerust een level over als je vastzit. Kun jij alle 150 levels in Noob Archer voltooien? Houd de linkermuisknop of je vinger ingedrukt om te richten en laat los om te schieten. Noob Archer is gemaakt door Vanorium. Dit is hun eerste spel op Poki! Je kunt Noob Archer gratis spelen op Poki. Noob Archer kan gespeeld worden op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

