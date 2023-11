Heart Star is een puzzelspel gemaakt door Adventure Islands. Verander de wereld om je heen! Met Heart Star kun je twee personages besturen die in elk level de eindzone moeten bereiken door de spelobjecten te manipuleren die bij de juiste kleuren horen. Wissel tussen het meisje en de jongen om voorzichtig te bewegen en de kamer te veranderen. Gebruik teamwerk om elk niveau onder de knie te krijgen! Bewegen - WASD- of pijltoetsen Wissel karakter uit - CJump - XHeart Star is gemaakt door Adventure Islands. Dit is hun eerste spel op Poki!

Website: poki.com

