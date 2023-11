Super Star Car is een 3D-racespel gemaakt door Barnzmu. Begin je Formule 1-carrière met een verzameling voertuigen en circuits. Geniet van verbluffende 3D-graphics en soepele voertuigbediening terwijl je op volle snelheid racet. Besteed het verdiende geld aan prestatieverbeteringen en mechanische verbeteringen! Voel je vrij om de cameraweergave te veranderen om te genieten van het realisme dat deze game biedt! Ben je klaar om je een weg te banen naar het kampioenschap?! Rijden - WASD- of pijltjestoetsenRespawn - SpatiebalkVerander camera - CSuper Star Car is gemaakt door Barnzmu. Speel hun andere sportspellen op Poki: Super MX - The Champion en Super Bike the Champion

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Super Star Car. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.