Army Warfare is een 3D-gevechtsspel dat gebruik maakt van een deckbuildingsysteem. Verzamel militaire eenheidskaarten en gebruik ze in verschillende arena's om je vijandelijke bases neer te halen. Door gevechten te winnen, kun je vooruitgang boeken en nieuwe eenheidskaarten en aanvallen ontgrendelen, zodat je je verzameling kunt uitbreiden. Regel dekken, bouw tactieken, bedenk strategieën, bestuur een krachtig leger elitesoldaten en zet troepen in om de vijandelijke verdedigingstorens voor eens en voor altijd neer te halen. Ben je klaar om deel te nemen aan dit intense slagveld? Gebruik kaart - Linkermuisknop Beweeg camera - Linkermuisknop, WASD of pijltjestoetsen Zoom - Muis scrollen Army Warfare is gemaakt door Barnzmu. Speel hun andere sportgame op Poki: Super Star Car, Super MX - The Champion en Super Bike the Champion. Je kunt Army Warfare gratis spelen op Poki. Army Warfare kan voorlopig alleen op je computer worden gespeeld.

Website: poki.com

