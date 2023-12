MicroWars is een strategiespel waarin je vecht voor de controle over de kaart. Stuur je troepen naar bases om ze aan te vallen en probeer ze onder controle te krijgen. Basissen die je controleert genereren overuren troepen, dus hoe meer bases je controleert, hoe meer macht je hebt. De kaarten bevatten verschillende neutrale bases. Ben je klaar om sneller te veroveren dan je vijand jou overwint? MicroWars is gemaakt door Okashi Games. Dit is hun eerste spel op Poki! Je kunt MicroWars gratis spelen op Poki. MicroWars kan gespeeld worden op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

