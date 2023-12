Conq.io is een multiplayergame waarin je de wereld moet veroveren! Je begint op een kaart, vol met kleine koninkrijken en dorpen. Je zult je dorpen en troepen moeten beheren en besturen om de steden van andere spelers over te nemen. Verover de hele kaart en je wint! Houd wel je voedselvoorraad in de gaten! Zoals Napoleon zei: "Een leger marcheert op zijn maag", dus geen eten betekent dat je troepen niet kunnen vechten. Door vierkanten op de kaart over te nemen en ze met je steden te verbinden, zorg je ervoor dat er voedsel blijft binnenkomen, dus probeer je koninkrijk verbonden te houden. Ben jij strategisch genoeg om te winnen in Conq.io?

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Conq.io. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.