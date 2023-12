Base Defense 2 is een torenverdedigingsspel waarin het je doel is om verschillende soorten wapens in te zetten om je basis te beschermen tegen hordes vijanden. Begin door je eenheden te slepen en op het speelveld neer te zetten. Je eenheden zullen binnenkomende vijanden automatisch aanvallen. Het enige wat u hoeft te doen is de volgorde en plaatsing van de eenheden controleren. Je plundert de vijanden die je verslaat, zodat je je inkomsten kunt besteden aan het verbeteren van je eenheden of het verkrijgen van nieuwe, zoals kanonniers, schildwachten, geschutskoepels en meer. Vergeet niet je verdediging te upgraden en te versterken voor een sterkere verdediging! Hoeveel fasen van vijanden kan jouw basis overleven? Sleep je eenheden en zet ze neer op de gemarkeerde tegel om ze te plaatsen. Je eenheden zullen binnenkomende vijanden automatisch aanvallen. Als je een eenheid wilt upgraden, tik je erop en gebruik je de upgradeknop in het pop-upmenu.Base Defense 2 is gemaakt door Beedo Games. Speel hun andere actievolle strategiespellen op Poki: Pirate Defense, Call of Tanks, Base Defense, Blocky Snakes, Clash Of Armor, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Jelly Sokoban, Mafia Wars, Swingers en Tanko. ioJe kunt Base Defense 2 gratis spelen op Poki.Base Defense 2 kan gespeeld worden op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

