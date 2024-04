Pirates Merger is een samenvoeggevechtsimulator waarin je moet kiezen tussen verschillende personages om samen te voegen en je leger op te bouwen om de vijand te belegeren. Kies tussen je klassieke piraten en je vliegende vrienden om samen te voegen en een onoverwinnelijk leger op te bouwen. Voer het bevel over je leger en versla je vijanden door strategische positionering en brute kracht! Gebruik je muis om bondgenoten op elkaar te klikken en te slepen om ze samen te voegen. Op mobiel hoef je alleen maar te swipen! Pirates Merger is gemaakt door Beedo Games. Bekijk hun andere spellen op Poki: Base Defense, Blocky Snakes, Call of Tanks, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Mafia Wars en Tanko.io!

Website: poki.com

