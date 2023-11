Versla rivaliserende legers in Lordz.io! Rekruteer soldaten, boogschutters en barbaren in je groeiende bemanning. In Lordzio kunnen draken je beschermen tegen hordes aanvallers. Dood nabijgelegen eenheden en verzamel edelstenen op het slagveld. Jij zou de koning kunnen worden in Lordz io: Online Medieval Warfare! Speel competitieve games online tegen andere spelers en met vrienden. Schakel ridders, soldaten, boogschutters, magiërs, barbaren en zelfs draken in voor je enorme leger en betreed vervolgens het slagveld om tegen maximaal 20 echte spelers over de hele wereld te vechten. Verzamel een enorm leger, bescherm je heer, word rijk, werk aan upgrades, sluit je aan bij teams, ontgrendel skins en nog veel meer! Rekruteer 7 unieke soorten troepen, waaronder: ridders, boogschutters, magiërs, barbaren en draken. Kies de beste strategie en tactieken om andere spelers te verslaan. Verdeel je leger strategisch om sneller te bewegen of andere Lordz te verslaan. Lordz.io is gemaakt door Spinbot. Dit is hun eerste spel op Poki! Je kunt Lordz.io gratis spelen op Poki: Lordz.io

