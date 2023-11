3D Car Simulator is een racespel waarin je aangepaste voertuigen op topsnelheid over de hele aarde bestuurt! In 3D Car Simulator kun je een rallyauto, een exotisch politievoertuig of een muscle car besturen. De snelle vierwielers zien er anders uit en rijden anders. Verander de camerahoek voor mooie uitzichten terwijl u vaart! Probeer het first-person-perspectief en krijg het gevoel alsof je op een snelle motorfiets rijdt. Deel het spel met je vrienden en speel samen! 3D Car Simulator is in oktober 2016 gemaakt door Faramel Games! Speel hun andere games op Poki: 3D Moto Simulator 2, Cars Thief, Cars Thief: Tank Edition, City Rider, Gangster Contract Mafia Wars, Hammer 2: Reloaded, Offroader V5, Slash the Rope en Top Speed ​​3D

Website: poki.com

