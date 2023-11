3D Moto Simulator 2 is een racespel waarin je op topsnelheid op een motor rijdt! In 3D Moto Simulator 2 kun je een straatracer, crossmotor of politiemotor besturen. Probeer het first-person-perspectief en krijg het gevoel alsof je op een snelle motorfiets rijdt. Laat een wheelie los en maak een konijntje-hop om indruk te maken op de andere rijders! Er zijn nieuwe, glanzende fietsen verkrijgbaar, waaronder crossfietsen, proeffietsen of zelfs een krachtige politiefiets! Kies uit drie verschillende prachtige locaties: een stad gelegen in een bergachtige woestijn, een uitgestrekt stadscomplex en een dorre woestenij. Deel het spel met je vrienden en speel samen! 3D Moto Simulator 2 is in oktober 2016 gemaakt door Faramel Games! Speel hun andere games op Poki: 3D Car Simulator, Cars Thief, Cars Thief: Tank Edition, City Rider, Gangster Contract Mafia Wars, Hammer 2: Reloaded, Offroader V5, Slash the Rope en Top Speed ​​3D

