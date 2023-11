Flying Car Simulator is een 3D-racegame gemaakt door Blue Axis. In dit spel kun je vrij door de stad rijden, of recht omhoog vliegen als autorijden te saai voor je is. Geniet van bovenaf van het uitzicht op de stad terwijl je in de lucht door de hoepels gaat om je vliegvaardigheden te demonstreren en te bewijzen dat je een uitdaging aankunt. Er zijn verschillende auto's om uit te kiezen, dus kies degene die het beste bij u past. En vergeet niet te profiteren van nitro voor een zoete snelheidsboost! Rijden - WASD-toetsen Vliegen (of landen) - FBrake - Spatiebalk Nitro - ShiftFlying Car Simulator is gemaakt door Blue Axis. Dit is hun eerste spel op Poki!

Website: poki.com

