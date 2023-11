Raccoon Adventure: City Simulator 3D

Raccoon Adventure Simulator 3D is het volgende spel van CyberGoldFinch. Deze keer ben je verkleed als wasbeer en doorzoek je de stad om te overleven. Voltooi allerlei verschillende missies in het spel om punten te verdienen en de coolste wasbeer van de stad te worden. Misschien kun je zelfs evolueren naar "The Coon". Bewegen - W/A/S/D Kijk rond - Cursoractie - LMBCyberGoldFinch heeft dit spel en nog veel meer dierensimulatorspellen gemaakt. Je kunt ook Horse Simulator, Dog Simulator en Tiger Simulator proberen. Als je meer van boogschieten houdt, probeer dan Archer Master.

Website: poki.com

