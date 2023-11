Archer Master 3D: Castle Defense is een simulatiespel met een middeleeuws thema, gemaakt door CyberGoldfinch. Pak je pijlen en bereid je voor om de laatste persoon te zijn die het kasteel verdedigt! Schiet binnenvallende vijanden zo snel mogelijk neer en gebruik upgrades om je karakter sterker te maken. Het grootste deel van de stad heeft je in de steek gelaten, dus heb jij het in je om je huis te redden? Bediening: WASD of pijltjestoetsen - Verplaatsen Spatiebalk - Spring Verschuiving - Rennen E - Boog uitrusten Linkermuisknop - Schiet, houd ingedrukt om het touw harder te trekken Rechtermuisknop - Richten Muis scrollen of Z/X - In-/uitzoomen Over de maker: Archer Master 3D: Castle Defense is gemaakt door CyberGoldfinch. Ze zijn ook de makers van vele andere geweldige simulatiespellen zoals Deer Simulator, Tiger Simulator en meer!

Website: poki.com

