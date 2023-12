BC Bow Contest is een op vaardigheden gebaseerd boogschietspel gemaakt door Nitrome. Richt de doelen door het doel te slepen om de perfecte hoek en kracht te vinden om je pijl af te schieten! Er zijn talloze niveaus in Bow Contest! Schiet en wees nauwkeurig! Probeer alle niveaus te voltooien! Ben jij klaar om de ultieme boogschutter te zijn? Sleep de linkermuisklik om te richten. Laat los om te schieten. B.C. Bow Contest is gemaakt door Nitrome als een flashgame en later in HTML5 geëmuleerd door AwayFL voor Poki. Speel de andere flashgames van Nitrome op Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Proefpersoon Groen en Proefpersoon Blauw

Website: poki.com

