Super Treadmill

Super loopband is een behendigheidsspel gemaakt door Nitrome. Je zult moeten overleven op de loopband totdat de timer afloopt! Pas op voor vallende meubels zoals bureaus of stoelen! De bediening wordt in de game uitgelegd. Deze game is door Nitrome gemaakt als een flashgame en later in HTML5 geëmuleerd door AwayFL voor Poki. Speel de andere flashgames van Nitrome op Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Proefpersoon Groen en Proefpersoon Blauw

