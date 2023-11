Real Simulator: Monster Truck is een 3D-simulatiespel waarin je monstertrucks op verschillende kaarten kunt besturen. Je kunt genieten van de sensatie van realistisch rijden in een open wereldomgeving. Er zijn tien monstertrucks en vier kaarten: bos, woestijn, heuvel en maan. Er is ook een racemodus om te concurreren met AI, en een stuntmodus om monstertrucks over geweldige wegen te besturen. Er zijn elk 12 niveaus in race- en stuntmodi, in totaal 24. Het geld dat je hebt verdiend, geef je uit door nieuwe auto's te kopen en de bestaande te verbeteren. Waar wacht je op? Stap op een monstertruck en bewijs je rijvaardigheid! Real Simulator: Monster Truck is gemaakt door AYN Games. Ze maken realistische 3D-race- en racegames. Speel hun andere spellen op Poki: , , en Cyber ​​Cars Punk Racing Je kunt Real Simulator: Monster Truck gratis spelen op Poki. Real Simulator: Monster Truck kan voorlopig alleen op je computer worden gespeeld.

