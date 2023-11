Real Cars in City is een 3D-simulatiespel waarin je je rijvaardigheid moet bewijzen op verschillende unieke racebanen. Neem het op tegen kunstmatige intelligentie of vrienden en verzamel sterren voor het succesvol voltooien van races. Je kunt je sterren gebruiken om coole nieuwe auto's te ontgrendelen. Naast je sterren kun je geld verdienen dat je kunt besteden aan het aanpassen en verbeteren van je auto, zodat deze beter bij je speelstijl past. Er zijn veel indrukwekkende voertuigen, een modus voor twee spelers, een vrij rijgebied en zelfs een slagveldgebied met Hot Pursuit. Zorg ervoor dat je de zijmissies voltooit om te sparen en je droomauto te kopen! Heb jij het in je om de beste coureur van de stad te zijn? Real Cars in City is gemaakt door AYN Games. Ze maken realistische 3D-race- en racegames. Speel hun andere spellen op Poki: Cyber ​​Cars Punk RacingJe kunt Real Cars in City gratis spelen op Poki. Real Cars in City is voorlopig alleen speelbaar op je computer.

