Crazy Cars is een 3D-autospel dat zich afspeelt op een levendige locatie vol interessante circuits, leuke obstakels en lonende uitdagingen. Kies een snelle auto en versnel op spannende hellingen, beklim Mount Egg, geef vol gas op racecircuits, voer stunts uit tijdens dragraces en verken vele andere leuke gebieden en activiteiten waaraan je kunt deelnemen. Er zijn hindernisbanen die zelfs gooi je auto over de kaart! Zorg ervoor dat je elke ster, moersleutel en ander verzamelvoorwerp dat je tegenkomt verzamelt, zodat je ze kunt uitgeven aan glimmende nieuwe voertuigen. Er zijn meer dan 17 unieke auto's waarmee je kunt rijden! Met de game kun je zelfs tegen je vriend spelen met de functionaliteit voor gesplitst scherm. Ben je klaar om je behoefte aan snelheid te bevredigen met Crazy Cars? Rijd over de kaart om interessante activiteiten te vinden om aan deel te nemen. Sturen - WASD (Speler 1) of Pijltjestoetsen (Speler 2) Remmen - Spatiebalk Pauze - ESC Reset - RCrazy Cars was gemaakt door No Pressure Studios. Speel hun andere legendarische spellen op Poki: Stickman Climb!, Stickman Climb 2, Bossy Toss en Shape Rush. Je kunt Crazy Cars spelen met je desktop en mobiele apparaten op Poki. Speel het thuis of onderweg! Je kunt Crazy Cars spelen zonder het gratis te installeren of te downloaden op Poki.

Website: poki.com

