Rally Point 2 is een 3D-autoracegame waarin je moet racen om op de eerste plaats te eindigen op verschillende racecircuits over de hele wereld. In dit spel kun je testen hoe goed je rijdt op extreme circuits. Steden, woestijnen, straten, noem maar op! Ga vol gas en behaal de snelste scores binnen een tijdslimiet. Gebruik je stuurvaardigheden, drift door bochten en versnel het allemaal door je nitroboost te gebruiken. Maar zorg ervoor dat uw motor niet oververhit raakt, want hierdoor wordt uw auto kortgesloten! Het behalen van tijdrecords geeft je toegang tot nieuwe voertuigen, nieuwe circuits en aanpassingsopties. Dus ga je gang en rij met je favoriete auto naar de finish! Sturen - WASD- of pijltjestoetsenReset - RPause - Esc of PNitro - Spatie of ZDrift - Shift naar links of XRally Point 2 is gemaakt door XFormGames. Ze hebben andere vaardigheidsspellen op Poki: Rally Point, Burnin 'Rubber Crash n' Burn, hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede, Gladiator True Story, rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! en Burnin' Rubber 5 XS Je kunt Rally Point 2 gratis spelen op Poki. Rally Point 2 kan alleen op je desktopcomputer worden gespeeld.

Website: poki.com

