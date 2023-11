Sports Car Challenge is een 3D-racegame gemaakt door Blue Axis Games. Spring in verschillende sportwagens en verleg hun grenzen! Verken een prachtige grote stad en rij waar je maar wilt in het voertuig van je keuze. Ook kun je uitdagingen voltooien of fantastische stunts uitvoeren om indruk te maken op voorbijgangers. Er zijn meer dan 15 missies die je kunt voltooien en er zijn verschillende auto's om uit te kiezen. Kies dus de auto die het beste bij u past en ga rijden. Vergeet niet om het spel met je vrienden te delen! Rijden - WASD-toetsen Rem - Spatiebalk Nitro - ShiftSports Car Challenge is gemaakt door Blue Axis Games. Speel hun andere autorijgame op Poki: Flying Car Simulator

Website: poki.com

