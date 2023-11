Super MX - Last Season is een 3D-motorcrossracespel waarin je tegen 8 andere MX-rijders racet op verschillende onverharde wegen! Er zijn talloze verschillende aanpassingsmogelijkheden. Van helmen tot fietsen, race je een weg de ladder op en verdien geld om coolere uitrusting te krijgen! Als je geen competitieve instelling voelt, kun je ook gratis rondrijden en kijken welke trucs je kunt doen. Kun jij de ultieme MX-coureur worden? Gebruik WASD of de pijltjestoetsen om te bewegen. Druk op de spatiebalk om te respawnen. Super MX - Last Season is gemaakt door Barnzmu. Bekijk enkele van hun andere casual games op Poki:, Super MX - The Champion en Super Star Car!

Website: poki.com

