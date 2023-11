Football Blitz

Ben jij de volgende voetbalblitzster? Speel tegen een vriend of neem het spel in eigen handen en probeer alle verschillende en gekke modi uit in deze leuke variant op een klassiek voetbalspel. Wissel tussen je veldspeler en je keeper om je tegenstander te verslaan. Bediening: Speler 1 Pijltjestoetsen - Verplaatsen Ruimte - Schop/tackle M - Schakelaar Speler 2 WASD - Beweeg Tab - Schop/tackle T - Schakelaar

Website: poki.com

