Start uw motoren en maak u klaar voor Go Kart Go! Ultra! Kies je coureur verstandig en race rond Old Station, Central Park, Watermill Mine en meer. Speel Go Kart Go! Ultra! Op Poki en verzamel sterren om nieuwe personages te ontgrendelen. Probeer de racemodus voor twee spelers eens en neem het op tegen je vrienden. Win een rondje Go Kart Go! Ultra online en verdien ultieme opscheprechten! Bediening: Speler 1 Pijltjestoetsen - Sturen Spatie - Gebruik item Shift - Spring en drift Z- Kijk terug Esc/P - Pauze M - Geluid dempen Speler 2 WASD-toetsen - Sturen Q - Gebruik item Tab - Springen en driften E- Kijk terug Esc/P - Pauze M - Geluid dempen Over de maker: Xform Games is gevestigd in Nederland en is tevens de maker van Rally Point 5.

