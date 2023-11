SocCar is een spannend IO multiplayer voetbal- en autoracespel waarin je tegen andere spelers speelt om te zien welk team het beste is! Heb je je ooit afgevraagd hoe voetbal eruit zou zien als het door auto's zou worden gespeeld? Nou, SocCar beantwoordt die vraag en biedt race- en voetbalplezier in één keer, met de extra verdedigingstactiek van het neerschieten van je vijanden! Sluit je aan bij een kamer of start je eigen wedstrijd met vrienden om de SocCar-actie op Poki te ervaren. Bediening: WASD - Rijden Muis - Richt Linkermuisknop - Schieten Rechtermuisknop - Rol Spatiebalk - Spring Schakelen - Turbo Over de maker: SocCar is gemaakt door Martian Games. Ze zijn ook de maker van Kart Wars en Westoon.

