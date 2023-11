Shoot'n'Shout Turbo is een actieplatformspel waarin je je doel op de proef stelt door monsters neer te schieten. Vreemde buitenaardse wezens zijn de aarde binnengevallen en jij bent de enige held die ze kan tegenhouden! Pak je wapen en bazooka om alle vijanden te elimineren en de wereld te redden in dit op fysica gebaseerde schietspel. Richt zorgvuldig en schiet alle beesten neer, maar pas op dat je je kogels niet mist of verspilt - anders zijn we allemaal gedoemd! Houd je muis ingedrukt of druk lang om te beginnen met richten. Laat los om te schieten.Shoot'n'Shout Turbo is gemaakt door FM Studio. Ze hebben andere geweldige horrorspellen op Poki zoals Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna, Rise of Pico, Forgotten Hill: The Garderobe 2, Forgotten Hill: The Garderobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Begraven dingen, Vergeten Heuvel Memento: Liefde voorbij, Vergeten Heuvel Memento: Speeltuin, Vergeten Heuvel: Herfst, Vergeten Heuvel: Poppenspeler en Vergeten Heuvel: Chirurgie. Vergeet ook niet Pixel Volley te spelen! Je kunt Shoot'n'Shout Turbo gratis spelen op Poki. Shoot'n'Shout Turbo kan worden gespeeld op je computer, telefoon en tablets.

Website: poki.com

