Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna is het tweede deel van een nieuw hoofdstuk in de Forgotten Hill-serie. Baan je een weg door het museum en ontdek de flora en fauna van Forgotten Hill. Voltooi alle puzzels om meer te leren over het verhaal van Forgotten Hill. Spelregels: Klik op de gewenste voorwerpen om ze op te pakken en op te slaan in je inventaris. Van daaruit kun je erop klikken en ze op andere items of deuren in het spel gebruiken. Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna is gemaakt door FM Studio. Ze hebben andere geweldige horrorspellen op Poki zoals Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill: Surgery en Forgotten Hill Disillusion: The Library. Vergeet ook niet Pixel Volley te spelen!

