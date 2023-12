Forgotten Hill: The Wardrobe 3

Forgotten Hill: The Garderobe 3 is het enge point-and-click-vervolg van The Garderobe en The Garderobe 2, ontwikkeld door FM Studio. Net op tijd voor Halloween vertakt het verhaal zich naar een nieuw spannend en emotioneel avontuur. Nadat ze een mooie kledingkast hebben nagelaten, vestigen onze hoofdpersoon en haar familie zich gelukkig en hoopvol in hun huis. Een tragisch ongeluk dat in de buurt van de kledingkast gebeurt, laat ons karakter echter wanhopig en alleen achter. Het is onze taak om de mysterieuze kamers van het huis waarin deze kledingkast zich bevindt te verkennen en puzzels op te lossen om herenigd te worden met een verloren geliefde. Er zijn boekjes en instructies over hoe je met de doden kunt communiceren in het spel, dus zorg ervoor dat je al deze taken uitvoert om het ritueel te voltooien. Ben je klaar voor een nieuw Halloween-avontuur waar je rillingen van krijgt? Klik op de voorwerpen die je interesseren om ze op te pakken en op te slaan in je inventaris. Van daaruit kun je erop klikken en ze op andere items of deuren in het spel gebruiken. Vast? Probeer de ? pictogram om te zien of u een hint kunt krijgen! Forgotten Hill: The Garderobe 3 is gemaakt door FM Studio. Ze hebben andere geweldige horrorspellen op Poki zoals Rise of Pico, Forgotten Hill: The Garderobe 2, Forgotten Hill: The Garderobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento : Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer en Forgotten Hill: Surgery. Vergeet ook niet Pixel Volley te spelen!

