Heb jij het in je om jezelf te verdedigen tegen buitenaardse wezens, demonen en meer? Bewijs het in Alien’s Nest, een schietspel waarin je het opneemt tegen vijanden uit de ruimte! Klim door een industriële wereld en kijk uit naar buitenaardse wezens die je wilt neerschieten. Hoe lang kun je in leven blijven? Bediening: WASD - Beweeg Muis - Richt/wijzig weergave Muisklik - Schiet

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Alien's Nest. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.