Kom samen in dit online multiplayer-schietspel Toon Off! Dit is een blokachtig minecraft-achtig spel op Poki waarin je met anderen kunt samenwerken om de vlag van de tegenstander te veroveren. Het is heel gemakkelijk toegankelijk, dus pak je wapens en munitie om je tegenstanders in de ring te verslaan. Besturing: WASD - Muis bewegen - Camera verplaatsen Klik met de rechtermuisknop - Schiet in de spatiebalk - Springen

Website: poki.com

