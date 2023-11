Het is het jaar 4025 en alleen de eierbots kunnen de wereld redden van de ondoden! Pak je uitrusting en bereid je voor op de strijd tegen de golven zombies die je willen vernietigen. Pak wapens en red onderweg je mede-eggbots! Bediening: W - Spring A - Ga naar links D - Ga naar rechts E - Gebruik wapen R - Herladen F - Gooi granaat Q - Wissel van wapen Linkermuisknop - Klik om te schieten Over de maker: Eggbot vs Zombies is gemaakt door Eggy Games. Zij zijn ook de makers van Eggy's Big Adventure.

Website: poki.com

